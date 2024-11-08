Antalya'da sır olay: Aracında yarı çıplak halde ölü bulundu

Antalya'da Togay Değirmenci (64), park halindeki araçta yarı çıplak ölü bulundu. Polis, Değirmenci’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'da sır olay: Aracında yarı çıplak halde ölü bulundu
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:58

Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi’nde, saat 08.30 sıralarında iş yerlerine sabah saatlerinde gelen çalışanlar, sokak üzerinde kime ait olduğunu bilmedikleri 10 AHE 186 plakalı otomobili park halinde gördü. 

Şüphelenip aracın içine bakan çalışanlar, araç içerisinde yarı çıplak bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekibi, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, hayatını kaybeden kişinin Togay Değirmenci olduğunu belirledi. 

Ekiplerin incelemesinin ardından, Değirmenci’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #112 Acil

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