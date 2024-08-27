Antalya'da sır olay: Ormanlık alanda yaşayan kişi, çadırında ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çadırda yaşayan kişi ölü bulundu. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'nde, uzun süredir ormanlık alanda çadırda yaşayan Altan Tokgöz'den (62) haber alamayan arkadaşları, sabah saatlerinde kontrol için çadıra geldi.
Çadırda hareketsiz bir şekilde duran Tokgöz'ün sağlık durumundan endişe eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı incelemede Tokgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Tokgöz'ün cenazesi, otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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