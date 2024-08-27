Andros Townsend isyan etti: 'Antalyaspor'da sıkışmış durumdayım'
Süper Lig ekibi Antalyaspor'un transfer etmesine rağmen lisansını çıkartamadığı İngiliz oyuncu Andros Townsend, basın mensuplarına konuştu. Antalyaspor'daki transfer yasağına yetişemeyen Townsend, "Beni transfer ettiklerini duyuramıyorlar. Çünkü transfer engelleri var. Antalyaspor'da sıkışmış durumdayım" ifadelerini kullandı.
Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor'un kadrosuna kattığı ancak kulübün FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle lisansını çıkartamadığı Andros Townsend suskunluğunu bozdu.
33 yaşındaki kanat oyuncusu, Antalyaspor'a transfer sürecinin perde arkasını ve şu anki durumunu anlattı. İngiliz basınından BBC'ye konuşan Andros Townsend çarpıcı ifadeler kullandı.
Antalyaspor'dan transfer teklifi aldığı dönemi anlatan Andros Townsend, "Luton Town'da sezon başlamadan 3 gün önce Antalyaspor'dan bir telefon aldım. 'Senin için bir teklifimiz var ama 24 saatin var çünkü transfer yasağı yiyeceğiz. Bu engel kulübe gelmeden sana ihtiyacımız var' dediler" açıklamasını yaptı.
"TRANSFER YASAĞINA YETİŞEMEDİK"
Luton Town'ın Championship'teki ilk maçı için Antalyaspor'dan izin aldığını vurgulayan İngiliz kanat oyuncusu, "Daha sonra Luton Town'ın Championship'te çıkacağı ilk maçta oynamak için Antalyaspor yönetimiyle pazarlıklar yaptım ve mücadelede 10 dakika forma giydim ve ardından her şeyi tamamladık. İmzalar atıldı, işlemler tamamlandı" diye konuştu.
Transfer yasağı için tanınan sürede işlemlerin yetişmediğini belirten Andros Townsend, "Her şeyi tamamladıktan sonra transfer yasağına yetişemedik ve süreyi birkaç saat ile kaçırdık" dedi.
"ANTALYASPOR'DA SIKIŞMIŞ DURUMDAYIM"
Antalyaspor'da kendisini sıkışmış hissettiğini vurgulayan Andros Townsend, "Antalyaspor ile sözleşme imzaladım ama benim lisansımı çıkaramıyorlar. Beni transfer ettiklerini duyuramıyorlar. Çünkü transfer engelleri var. Antalyaspor'da sıkışmış durumdayım. Sadece antrenman yapabiliyorum. Hangi takımdayım bilmiyorum. İmzaladığım kontratım nerede bilmiyorum" diye konuştu.
Tottenham altyapısında yetişen Andros Townsend daha sonra Yeovil Town, Leyton Orient, MK Dons, Ipswich Town, Watford, Millwall, Leeds United, Birmingham ve QPR'da kiralık olarak forma giydi. Yıldız futbolcu, daha sonra Newcastle United, Crystal Palace, Everton ve Luton Town'da oynadı.
Spor Haberleri
- Avrupa Galatasaray'ı istiyor!
- Süper Lig devinden orta saha hamlesi!
- 'Antalyaspor'da sıkışmış durumdayım'
- İBB Spor İstanbul Doğa Kampı sona erdi
- Danimarka'dan Nelsson ve Jelert kararı!
- Augsburg açıkladı: Felix transferinde özel ayrıntı!
- Sevilla, Mallorca deplasmanında!
- Sparta Prag'ın konuğu Malmö!
- Salzburg'un konuğu Dinamo Kiev!
- Barcelona, Rayo Vallecano deplasmanında!
En Çok Okunan Haberler
-
- Aracına aldığı otostopçu öldürmüş!
- Başkan Köksal'dan Cumhuriyet'e ilk açıklama
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- Z Kuşağı ve Y Kuşağı neden telefonlara cevap vermiyor?
- Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi
- Kuvvet komutanları bu sefer sahneye çıkmadı!
- SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi!
- Adliyelerde neler oluyor: Adalet borsası