Andros Townsend isyan etti: 'Antalyaspor'da sıkışmış durumdayım'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:21

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:21

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor'un kadrosuna kattığı ancak kulübün FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle lisansını çıkartamadığı Andros Townsend suskunluğunu bozdu.

33 yaşındaki kanat oyuncusu, Antalyaspor'a transfer sürecinin perde arkasını ve şu anki durumunu anlattı. İngiliz basınından BBC'ye konuşan Andros Townsend çarpıcı ifadeler kullandı.

Antalyaspor'dan transfer teklifi aldığı dönemi anlatan Andros Townsend, "Luton Town'da sezon başlamadan 3 gün önce Antalyaspor'dan bir telefon aldım. 'Senin için bir teklifimiz var ama 24 saatin var çünkü transfer yasağı yiyeceğiz. Bu engel kulübe gelmeden sana ihtiyacımız var' dediler" açıklamasını yaptı.

"TRANSFER YASAĞINA YETİŞEMEDİK"



Luton Town'ın Championship'teki ilk maçı için Antalyaspor'dan izin aldığını vurgulayan İngiliz kanat oyuncusu, "Daha sonra Luton Town'ın Championship'te çıkacağı ilk maçta oynamak için Antalyaspor yönetimiyle pazarlıklar yaptım ve mücadelede 10 dakika forma giydim ve ardından her şeyi tamamladık. İmzalar atıldı, işlemler tamamlandı" diye konuştu.

Transfer yasağı için tanınan sürede işlemlerin yetişmediğini belirten Andros Townsend, "Her şeyi tamamladıktan sonra transfer yasağına yetişemedik ve süreyi birkaç saat ile kaçırdık" dedi.

"ANTALYASPOR'DA SIKIŞMIŞ DURUMDAYIM"



Antalyaspor'da kendisini sıkışmış hissettiğini vurgulayan Andros Townsend, "Antalyaspor ile sözleşme imzaladım ama benim lisansımı çıkaramıyorlar. Beni transfer ettiklerini duyuramıyorlar. Çünkü transfer engelleri var. Antalyaspor'da sıkışmış durumdayım. Sadece antrenman yapabiliyorum. Hangi takımdayım bilmiyorum. İmzaladığım kontratım nerede bilmiyorum" diye konuştu.

Tottenham altyapısında yetişen Andros Townsend daha sonra Yeovil Town, Leyton Orient, MK Dons, Ipswich Town, Watford, Millwall, Leeds United, Birmingham ve QPR'da kiralık olarak forma giydi. Yıldız futbolcu, daha sonra Newcastle United, Crystal Palace, Everton ve Luton Town'da oynadı.