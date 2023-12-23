Antalya'da taksici Martı TAG sürücüsünü böyle tehdit etti: 'Seni bu arabanın içine gömerim'

Yayınlanma: 23.12.2023 - 18:20

Güncelleme: 23.12.2023 - 18:20

Antalya'da bir taksi sürücüsü Martı TAG sürücüsünün aracına binerek sürücüyü tehdit etti. O anları kayda alan taksi sürücü sosyal medyada büyük tepki çekti.

"SENİ BU ARABANIN İÇİNE GÖMERİM"

Görüntülerde tehditler savuran taksi şoförü, TAG sürücüsünün aracının anahtarını da aldı.

Taksi sürücüsü, TAG sürücüsünü şu sözlerle tehdit etti:

"Bir arkadaş geldi dokunmadık ona. Bak bu iki. Ben fabrikalar mahallesinde taksiciyim. Ben fabrikalar mahallesinde ev geçindiriyorum ekmek kazanıyorum. Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş, baş, dayı, dede, amca, baba fark etmez. Ben senin plakanı şimdi aldım, göndereceğim de. Plakanı kafama da yazdım. Seni yolda da görürüm, denk düşeriz, o zaman senin arabanda bir tane müşteri görürsem, nereden aldığının bir önemi yok. İçeride girecek olsam bu sana son uyarım. Bu iş çok büyüyecek, benim ekmeğimi kimse alamaz. Benim ekmeğime kimse mani olamaz yukarıdakinden başka. Senin de mani olmaya çalıştığını görürsem seni bu arabanın içine gömerim."



