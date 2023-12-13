Instagram'ın 'Gözden Geçir' özelliği bambaşka sebeple gündem oldu

Yayınlanma: 13.12.2023 - 11:48

Güncelleme: 13.12.2023 - 11:50

Instagram kısa bir süre önce platform üzerinden sahte hesaplarla gerçekleştirilen dolandırıcılıkların önüne geçmek adına kişilere gelen takip isteklerinde 'Gözden Geçir' ibaresini ekledi. Buradaki amaç, otomatik olarak kişilere takip istediği gönderen 'şüpheli' hesapların öne çıkartılmasıydı. Ancak bambaşka bir durum daha ortaya çıktı: Dolandırıcı olmamasına ve gerçek hesap olmasına rağmen önüne gelen kişiye takip istediği gönderen hesaplarda da bu ibare yer almaya başladı.

INSTAGRAM'DAKİ HESAPLARI PEŞ PEŞE İNSANLARI TAKİP EDENLERİN YANINDA BELİRMEYE BAŞLADI

Otomatik olarak hesapları takip edip bilgi kopyalamaya çalışan hesapların önüne geçmek için getirelen özellik, kullanıcıları korumak adına geliştirildi. Burada sadece herkese takip isteği atanlar değil direkt mesaj gönderen hesaplarda da 'gözden geçir' ya da 'sil' seçenekleri belirmeye başladı.