Antalya'da tefeci operasyonu: 1 gözaltı
Antalya’nın Serik ilçesinde, tefecilik suçu işlediği öne sürülen şahıs gözaltına alındı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Serik’te şüpheli bir şahsın faizle para vererek, tefecilik suçunu işlediği belirledi. Şüphelinin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 78 adet tabanca mermisi, 8 adet senet ve 1 adet çek, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini dikkat çekti
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam
- Rabianın kırılan parmakları
- AKP'li ismin öz oğluna istismar davasında skandal karar
- Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- AKP'li vekilden eleştirilere 'yanıt'
- Çağlayan'da tansiyon yükseldi!