Antalya’da tefecilik operasyonu: 8 olayda 8 milyon TL haksız kazanç elde etmişler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, 8 olayda 8 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 13:41
Antalya’da tefecilik operasyonu: 8 olayda 8 milyon TL haksız kazanç elde etmişler
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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "tefecilik" yaptığı tespit edilen şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, suça konu 5 adet tapu senedi, 2 adet banka çeki ve 1 adet senet ele geçirildi. Şüphelilerin toplam 8 olayda 8 milyon 90 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 4 şüpheli tutuklandı.


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