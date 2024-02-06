Antalya’da şüpheli ölüm... Evinde cansız bedeni bulundu!
Antalya’da 39 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Daha önce böbrek nakli olduğu öğrenilen adamın cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2162 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın üst katında şüpheli bir ölü yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, kebapçıda çalışan Adem Buğday’dan (39) haber alamayan iş arkadaşları, telefona da cevap vermeyince evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca durumu Buğday’ın karşı komşusu ve apartman görevlisine bildirdi.
Bunun üzerine çatı katından içeriye giren iş arkadaşları ile apartman görevlisi, Buğday'ı hareketsiz halde kanepe üzerinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!
İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Adem Buğday'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, durum polise bildirildi. Belirtilen adrese gelen belediye tabibi ise ölümü şüpheli bulması üzerine Olay Yeri İnceleme Ekipleri çalışma başlattı.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Adem Buğday’ın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Buğday'ın yıllar önce böbrek nakli olduğu öğrenildi.
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