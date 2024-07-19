Antalya'da tekne kazası geçiren ATSO Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:54

Güncelleme: 19.07.2024 - 13:12

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı Ali Bahar, Kemer açıklarında geçirdiği tekne kaza sonucunda ağır yaralandı. Kemer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı ancak kurtarılamadı.

ALİ BAHAR KİMDİR?

Antalya Şarampol’de 1969 yılı doğan Ali Bahar, İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Bahar, Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi diplomasına da sahiptir. Üniversite eğitiminin ardından bir Antalya firmasının Karaburun’daki otel inşaatında saha mühendisi, ilerleyen süreçte de şantiye şefi olarak çalışıp, vatani görevini yerine getirmek için Diyarbakır’a gitti. Askerlik dönüşü inşaat mühendisliğini bırakıp ticaret hayatına atıldı. Babası İbrahim Bahar’ın geçmişte yapmış olduğu tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş diğer et gıdaları sektöründe iş hayatına başladı. Organize Sanayi Bölgesi’nde, beyaz et, kırmızı et, hindi eti, süt ürünleri iştigal konularını içeren, 1200 ton kapasiteli, 12.500 m2 kapalı alanda faaliyet yürüten bir şirketi, Altınova’da 3000 m2 Süt Tesisi ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde köfte ve döner fabrikası, Bahar Hindi, Bahar Süt Ürünleri, Danone, Polonez, Ülker İçim ve ayrıca ithal peynir dağıtımı içeren dağıtım şirketi bulunmaktadır.