Antalya'da 'teleferik' faciası... CHP'li Yavuzyılmaz 'Raporlarla açıklayacağız' dedi, Bakanlıktan yalanlama geldi

Yayınlanma: 13.04.2024 - 15:39

Güncelleme: 13.04.2024 - 15:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın teleferik kazasına ilişkin, 'Teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırılmıştır' açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi hadisesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı' ifade edilmiştir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

YAVUZYILMAZ NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede yaptığı açıklamada, teleferik ile ilgili bakım-onarım işlemlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış ve sertifikalandırılmış uzman şirket tarafından yapıldığını bildirdi.

Yavuzyılmaz, "Son yaptırdığı yıllık bakım 19 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasındadır. Bu bakım sözleşmesi ve sonuç raporlarıyla birlikte tarafımızca incelenmiş, bakım esnasında tespit edilen eksiklikler giderilmiş ve neticesinde bakım raporu da devreye girmiştir. Aynı zamanda da yine haftalık ve aylık bakımlarda yapılmıştır" dedi.

"HAFTALIK VE AYLIK BAKIMLAR YAPILMIŞTIR"

Deniz Yavuzyılmaz şöyle konuştu:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi söz konusu acı olayın yaşandığı teleferik sistemiyle ilgili olarak hem yıllık bakımlarını hem aylık bakımlarını aynı zamanda da haftalık bakımlarını yapmak üzere akredite olmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir uzman şirkete bakım onarımlarını yaptırmıştır. Son yaptırdığı yıllık bakım 19 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasındadır. Bu bakım sözleşmesi ve sonuç raporlarıyla birlikte tarafımızca incelenmiş, bakım esnasında tespit edilen eksiklikler giderilmiş ve neticesinde bakım raporu da devreye girmiştir.

Aynı zamanda da yine haftalık ve aylık bakımlar da yapılmıştır. Nisan ayının bakım raporuysa zaten şuanda bakımları aynı zamanda sürmekteydi, kontrolleri yine bu uzman bakım onarım şirketi tarafından yapılmaktaydı. Bu şirket 2017 yılında faaliyete geçen bu teleferik sisteminin bakım onarımlarını da yapan, 2018 yılı itibarıyla da yine ihalesi yapılıp, sözleşmesi imzalanmış olan şirketle aynıdır.

Dolayısıyla da bakımların tümünün Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANET A.Ş. tarafından yaptırıldığı açık ve net şekilde görülmektedir. Konuyla ilgili hukuki süreç devam edecek. Bu esnada da yine sözleşmeler ekleri ve raporlar sonuçlarıyla birlikte idari tahkikat yapan yetkililerle de paylaşılacaktır. Şu ana kadar da paylaşılmıştır."