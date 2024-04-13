Antalya'daki 'teleferik' kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı

Antalya'daki teleferik kazasında yaşamını yitiren avukat Memiş Enes Gümüş'ün ailesiyle Ramazan Bayramı tatili için Antalya'ya geldiği belirtildi.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:39
Antalya'daki 'teleferik' kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün direklerden birinin devrilerek çarptığı kabinin parçalanması sonucu düşerek hayatını kaybeden 54 yaşındaki Gümüş'ün cenazesi, akşam saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

AA'nın haberine göre, Gümüş'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Aynı kabinde bulunan ve olayda yaralanan eşi Kezban, çocukları 17 yaşındaki Lütfullah ve 14 yaşındaki Fatih Gümüş'ün ise tedavileri sürüyor.

Gümüş'ün akrabası Selim Sarıaslan, kuzeninin ailesiyle Söke'de yaşadığını ve avukatlık yaptığını söyledi.

TATİLE GELMİŞ

Kezban Gümüş'ün ise Bağarası Mahallesi'ndeki Hürriyet Ortaokulunda öğretmenlik yaptığını belirten Sarıaslan, "Memiş, halamın oğlu. Bayram tatili için Antalya'daki akrabalarının yanına gittiler. Teleferiğe binmişler. Maalesef kazada halamın oğlunu kaybettik. Eşi ile çocukları hastanede. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" diye konuştu.

Sarıaslan, cenazenin Bağarası Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceğini kaydetti.


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