Antalya'daki 'teleferik' kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
Antalya'daki teleferik kazasında yaşamını yitiren avukat Memiş Enes Gümüş'ün ailesiyle Ramazan Bayramı tatili için Antalya'ya geldiği belirtildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Antalya Büyükşehir
Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün direklerden birinin
devrilerek çarptığı kabinin parçalanması sonucu düşerek hayatını kaybeden 54
yaşındaki Gümüş'ün cenazesi, akşam saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumuna
getirildi.
AA'nın haberine göre, Gümüş'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin
ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.
Aynı kabinde bulunan ve olayda yaralanan eşi Kezban,
çocukları 17 yaşındaki Lütfullah ve 14 yaşındaki Fatih Gümüş'ün ise tedavileri
sürüyor.
Gümüş'ün akrabası Selim Sarıaslan, kuzeninin ailesiyle
Söke'de yaşadığını ve avukatlık yaptığını söyledi.
TATİLE GELMİŞ
Kezban Gümüş'ün ise Bağarası Mahallesi'ndeki Hürriyet
Ortaokulunda öğretmenlik yaptığını belirten Sarıaslan, "Memiş, halamın
oğlu. Bayram tatili için Antalya'daki akrabalarının yanına gittiler. Teleferiğe
binmişler. Maalesef kazada halamın oğlunu kaybettik. Eşi ile çocukları
hastanede. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" diye konuştu.
Sarıaslan, cenazenin Bağarası Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceğini kaydetti.
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