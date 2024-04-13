Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı
Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası kabindeki genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kabinde manzarayı izlerken o anları kaydeden genç kızın kaza anında yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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