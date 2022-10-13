Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tramvayın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

AA
13 Ekim 2022 Perşembe, 16:29
Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tramvay hattından karşıya geçmek isteyen Bülent Evelek'e (30) tramvay çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Evelek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yufka dükkanı işlettiği öğrenilen Evelek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Korkuteli ilçesine götürüldü.


Antalya yaya tramvay

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