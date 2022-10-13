Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tramvayın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tramvay hattından karşıya geçmek isteyen Bülent Evelek'e (30) tramvay çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Evelek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yufka dükkanı işlettiği öğrenilen Evelek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Korkuteli ilçesine götürüldü.
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