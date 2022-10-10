Otomobille tramvay yoluna girdi
Samsun'da hemzemin geçitten tramvay yoluna otomobille giren sürücü, kendisini fark eden görevlilerin uyarısıyla 1 kilometre sonra hattan çıkarıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle hemzemin geçitten tramvay hattına girdi.
Sürücü, kendisini güvenlik kameralarından fark eden görevlilerin müdahalesi ile 1 kilometre ilerledikten sonra istasyonda durduruldu.
Görevliler, hatta önlem alarak sürücüyü kara yoluna tahliye etti. Sürücünün tramvay hattında otomobili ile ilerlediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
"KENDİNİ TEHLİKEYE ATAN BİR SÜRÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ"
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Beler, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tedbirleri artırdıklarını belirterek, "Bir sürücümüz hattımızı tam bilmeden biraz panikleyerek kendini tehlikeye atan bir sürüş gerçekleştirdi. Personellerimiz bir anda teyakkuza geçip aracın kara yoluna tekrar tahliyesini sağladı. Biz akıllı şehirler kapsamında kavşaklarımızın geometrik düzenlemelerini yaptık. Bu tür olaylar önceden daha sık meydana gelirken şu an en aza indirilmiş durumda, bütün istasyonlarda ve kavşaklarda güvenlik görevlilerimiz aktif olarak trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. İlerleyen zamanlarda istasyonlarımızda bir iki modernizasyon daha yapıp bu olayları hiç yaşanmayacak hale getireceğiz" dedi.
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