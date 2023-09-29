Turistleri gezdiren deve, iş yüküne dayanamadı

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya'da, iş yüküne dayanamayan deve yol kenarına bayıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 21:31
Turistleri gezdiren deve, iş yüküne dayanamadı
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Peribacaları, kayadan oyma manastırları, ilginç doğal kaya oluşumları ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya’da, bölgeye gelen turistleri gezdiren deve iş yüküne dayanamayarak yol kenarına bayıldı. 

Hareketsiz kalan deveye çevredekiler ve turistler tarafından su dökülerek ayıltılmaya çalışıldı.

Baygınlık geçiren deve, çevredeki vatandaşlarca görüntülenirken, devenin bir süre sonra kendine geldiği öğrenildi.


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