Turistleri gezdiren deve, iş yüküne dayanamadı
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya'da, iş yüküne dayanamayan deve yol kenarına bayıldı.
Peribacaları, kayadan oyma manastırları, ilginç doğal kaya oluşumları ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya’da, bölgeye gelen turistleri gezdiren deve iş yüküne dayanamayarak yol kenarına bayıldı.
Hareketsiz kalan deveye çevredekiler ve turistler tarafından su dökülerek ayıltılmaya çalışıldı.
Baygınlık geçiren deve, çevredeki vatandaşlarca görüntülenirken, devenin bir süre sonra kendine geldiği öğrenildi.
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