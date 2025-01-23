Antalya’da Turizmde orman yangınları farkındalık eğitimini almak isteyen olmadı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:57

Güncelleme: 23.01.2025 - 15:57

Turizm tesisleri, kendi binalarında çıkan yangının ormana sıçraması ya da ormandan gelen yangının binaya sıçramasıyla karşı karşıya. Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı, “Bolu’da otelde çıkan yangın, yaz aylarında gerçekleşseydi yangının ormana da yayılmasıyla zaten çok büyük olan bu felaketi daha fazla büyütebilirdi” yorumunu yaptı ve Bolu Gerede’de etrafında turistik işletmelerin bulunduğu alanda 2023’te çıkan orman yangınında 4 bin hektara yakın arazinin kül olduğunu hatırlattı.

Mevcut turizm tesislerinin yanında geçtiğimiz Eylül ayında ormanların turizme tahsis edilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle, orman içine kurulacak tesislerin artması ve yüzde 90’ı insan kaynaklı orman yangınlarında da artış ihtimali doğdu. Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi 2024 yılında ücretsiz olarak verdiği “Turizmde Orman Yangınları Farkındalığı Eğitimi” için Antalya’da sadece 2 gönüllü otel bulabildi.

"TEHLİKENİN FARKINDA OLMAYAN BİR TURİZM SEKTÖRÜMÜZ VAR"

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı, eğitim projesinin yürütücülerinden. Eğitim projesini kurgulama ihtiyacını ilk olarak 2018’de Atina’nın kuzeyindeki turizm bölgesinde çıkıp turizm tesislerine yayılan ve 70’ten fazla turistin hayatını kaybettiği orman yangınlarından ve daha sonra 2021’de Marmaris’te çıkan orman yangınının yine konaklama tesislerine sıçramasıyla fark ettiklerini söylüyor. Bunun üzerine 2024 yılında Turizmde Orman Yangınları Farkındalığının Arttırılması Projesi’ni kurguluyorlar. Proje kapsamında turizm işletmelerinde orman yangınlarını önleme, yangına müdahale ve yangın sonrası yol haritasını belirleme başlıklarında teorik ve pratik eğitimleri oluşturuyorlar. Ancak bu eğitimleri ücretsiz olarak vermek için kapılarını çaldıkları otellerden Manavgat’taki iki otel hariç ret cevabı alıyorlar.

Kavgacı, “Orman yangınlarının, turizm için ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunun farkında olmayan bir turizm sektörümüz var. Bunu hem ücretsiz eğitim verme talebiyle gittiğimiz otellerden aldığımız red cevabından hem de bugüne kadar kendilerinin bu riske karşı kamudan herhangi bir düzenleme ya da organizasyon talep etmemelerinden, kendilerinin de herhangi bir inisiyatif almamalarından anlıyoruz. Yangın çıktığında, tesise gelecek mi diye beklemekten başka bir şey yapılmıyor. Ormanlar varsa turizm var. Bir orman yangını çıktığında o bölgedeki turistik tesislerin nasıl boşaldığını, turistlerin uzun bir süre o bölgede konaklama rezervasyonu yapmadıklarını biliyoruz” değerlendirmesini yapıyor. Kavgacı, Turizm Teşvik Yasası’nın ormandan gelen yangın karşısında da turizm tesislerine bir sorumluluk yüklememesini eleştirerek “Bizim verdiğimiz bu eğitimlere turizm tesislerinin ilgi göstermesi için belki de kamu tarafından zorunlu kılınması gerekiyor.”

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi tarafından yürütülen eğitim projesinin WWF Türkiye ve Garanti BBVA desteklemişti