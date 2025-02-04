Antalya'da 'U' dönüşü kaza getirdi! Otomobil, motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da U dönüşü yapan otomobille motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'da 'U' dönüşü kaza getirdi! Otomobil, motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:08

Manavgat’ın Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde Bayır Mezarlığı istikametine seyir halindeki Şükrü Ş.’nin kullandığı otomobil kavşak sisteminde U dönüşü yaptığı sırada seyir halindeki İbrahim Halil K.’nın kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Antalya #112 Acil

İlgili Haberler

Orman köylüsünün geçim kaynağı: Antalya'dan tüm dünyaya ihraç ediliyor! Kilosu 19 TL'den satıldı....

Orman köylüsünün geçim kaynağı: Antalya'dan tüm dünyaya ihraç ediliyor! Kilosu 19 TL'den satıldı....
5 gollü maçta kazanan Antalyaspor! Hatayspor 2-3 Antalyaspor

5 gollü maçta kazanan Antalyaspor! Hatayspor 2-3 Antalyaspor
Emre Belözoğlu:

Emre Belözoğlu: "Antalyaspor şehrin tüm dinamikleriyle ayağa kalkacak"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler