Antalya'da 'U' dönüşü kaza getirdi! Otomobil, motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı
Antalya’da U dönüşü yapan otomobille motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Manavgat’ın Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde Bayır Mezarlığı istikametine seyir halindeki Şükrü Ş.’nin kullandığı otomobil kavşak sisteminde U dönüşü yaptığı sırada seyir halindeki İbrahim Halil K.’nın kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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