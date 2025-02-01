5 gollü maçta kazanan Antalyaspor! Hatayspor 2-3 Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor deplasmanda Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

5 gollü maçta kazanan Antalyaspor! Hatayspor 2-3 Antalyaspor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:48

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Murat Şahin'in ekibi Hatayspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 3-2 kazanırken golleri; 23. dakikada penaltıdan Braian Samudio, 39. dakikada Sander van de Streek ve 86. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

Hatayspor'un gollerini ise 30. dakikada Abdulkadir Parmak ve 64. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor puanını 25'e yükseltirken, 10 maçtır kazanamayan Hatayspor 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Antalyaspor evinde Başakşehir'i ağırlayacak.


Etiketler: #antalyaspor #Trendyol Süper Lig #hatayspor

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