Antalya'da vahşet: 4 gaspçının darbettiği sağlık çalışanı Hamit Aras hayatını kaybetti

Antalya'da 4 gaspçı tarafından darbedilen sağlık görevlisi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'da vahşet: 4 gaspçının darbettiği sağlık çalışanı Hamit Aras hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 14:13

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 kişi tarafından darbedilen paramedik Hamit Aras, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli 31 yaşındaki Aras, 1 Mart saat 03.00 sıralarında evine dönerken Ali Çetinkaya Caddesi'nde 4 kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre 4 şüpheli, para ve değerli eşyalarını vermeyen Aras'ı darp edip kaçtı.

KURTARILAMADI

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Aras, kurtarılamadı.

SALDIRGANLARDAN İKİSİ SERBEST

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler İ.S. (17), G.A. (17), S.İ. (20) ve M.E.K'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.İ. ve M.E.K. tutuklandı, İ.S. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Antalya #gasp

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