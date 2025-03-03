Eski hakemler Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi: 'Hakem tarafından faul verilmeliydi'
Trio ekibi, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki hakem performansını değerlendirdi.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluş ekranlarında Trio ekibi değerlendirdi.
İşte pozisyonlarla ilgili yapılan yorumlar:
FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
- Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Top omuz bölgesine geliyor.
- Bahattin Duran: İhlal yok, devam kararı doğru.
- Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
SZYMANSKI'NİN MÜDAHALESİNDE AVANTAJ KARARI DOĞRU MU?
- Bülent Yıldırım: Bilek bölgesine faul var. Burada sarı kart verilmeliydi.
- Bahattin Duran: Sınırda bir hareket. Sarı kart verse kabul ederdim. Çok net sarı kart diyemem.
- Deniz Çoban: Çok net sarı kart.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?
- Bahattin Duran: Sahada verilmesi gereken bir karar olduğunu düşünüyorum. Sahada da bu pozisyon faul. Atak başlangıç fazında. VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil bu. Çağlar'ın dikkatsiz hareketi söz konusu, Soner'i bozdu. Sahada faul bu. VAR müdahalesinin olmaması da doğru.
- Bülent Yıldırım: Pozisyon, Mehmet Türkmen'in sorunu. VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil. Çağlar'ın sağ diz içiyle, Soner'in sağ diz dışına yaptığı müdahale yukarıdan yaptığı küçük itmeyle birlikte etkili bir faul oldu, Soner'in topa ulaşmasını engelledi. Sahada hakem tarafından faul verilmeliydi.
- Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Top gittikten sonra, topla oynama şansı da yokken Soner'in sağ dizine küçük de olsa bir temas var. Sahada hakem düdük çalsa daha doğru bulurdum.
DZEKO'NUN THALISSON'A MÜDAHALESİ SARI KART MI?
- Bülent Yıldırım: Ayaklar yüksekte, rakibini süpürmüş. Dzeko sarı kart görmeliydi.
- Bahattin Duran: Bu pozisyonun kaçarı yok, sarı kart. Kontrolsüz faul. Bunun dakikası, avantajı olmaz. Net sarı kart. Avantaj güzel ama avantaj bitiminde sarı kart görmeliydi Dzeko.
- Deniz Çoban: Avantaj demişseniz Dzeko'nun nasıl geldiğini görüyorsunuz, sarı kart bu. O kadar açık.
SONER'İN FRED'E MÜDAHALESİ SARI KART MI?
- Bülent Yıldırım: Soner dirseğini hazırladı, kontrolsüz bir şekilde vurdu. Net bir sportmenliğe aykırı hareket, sarı kart verilmeliydi.
- Bahattin Duran: Pozisyonun doğal akışında bir oyuncu böyle nasıl durur? Dirseğini hazırladı ve boğaz bölgesine kontrolsüz hareketi var. Net sarı kart.
- Deniz Çoban: Bence de sarı kart.
SAFURI SARI KART GÖRMELİ MİYDİ?
- Bülent Yıldırım: Kart görmeliydi. Çok net şekilde kramponun tabanıyla, Szymanski'nin bileğinin içine bastı. Bileği burkacak şekilde bastı.
- Bahattin Duran: Sarı kart olmalıydı.
- Deniz Çoban: Sarı kart olmalıydı.
CENK TOSUN'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
- Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
- Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
- Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Etiketler: #fenerbahçe #antalyaspor #Mehmet Türkmen
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