Yer: Antalya... İnsanları sahura kaldırmak için aracıyla 'yüksek sesli müzik' açıp dolaştı

Antalya'nın Finike ilçesinde Emirhan Özsoy (19), vatandaşları sahura uyandırmak için yüksek sesle müzik açarak aracıyla sokakları dolaştı.

Yer: Antalya... İnsanları sahura kaldırmak için aracıyla 'yüksek sesli müzik' açıp dolaştı
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:35

Finike'de yaşayan Emirhan Özsoy, ilçe halkını uyandırmak için sahur vakti otomobilindeki ses sistemi üzerinden davul sesi açtı.

Özsoy, davul sesi eşliğinde "Haydi sahura, haydi sahura, kalksana kız" sözlerinin yer aldığı müzikle sokak sokak dolaştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Özsoy'un sokaklarda aracıyla dolaştığı anlar cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. 


Etiketler: #Antalya #Finike

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