Yer: Antalya... İnsanları sahura kaldırmak için aracıyla 'yüksek sesli müzik' açıp dolaştı
Antalya'nın Finike ilçesinde Emirhan Özsoy (19), vatandaşları sahura uyandırmak için yüksek sesle müzik açarak aracıyla sokakları dolaştı.
Finike'de yaşayan Emirhan Özsoy, ilçe halkını uyandırmak için sahur vakti otomobilindeki ses sistemi üzerinden davul sesi açtı.
Özsoy, davul sesi eşliğinde "Haydi sahura, haydi sahura, kalksana kız" sözlerinin yer aldığı müzikle sokak sokak dolaştı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Özsoy'un sokaklarda aracıyla dolaştığı anlar cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon
- TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
- Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı
- ‘Neyin zulmünü yaşatıyorsunuz, neyin derdi var sizde?’
- Halk TV burada Yeni Şafak nerede!