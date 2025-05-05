Antalya'da vahşet: ABD'li fotoğrafçı evinde kaldığı kişi tarafından katledildi!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 14:45

Güncelleme: 05.05.2025 - 14:45

Doğa fotoğrafları çekmek için bir süre önce Antalya'ya gelen Igor Alishayev, Gündoğmuş ilçesinin Güneycik Mahallesi'ne gitti.

Igor Alishayev mahallede İsmail Kara'nın evinde kalmaya başladı. 3 Mayıs günü birlikte alkol aldıkları sırada Igor Alishayev ve İsmail Kara arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. İsmail Kara kavga sırasında Igor Alishayev'i bıçakladı, kendisi de yaralandı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Igor Alishayev'in hayatını kaybettiği belirlendi. Igor Alishayev'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan yaralı İsmail Kara, tedavisinin ve diğer işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Kara dün 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.