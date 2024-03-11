Antalya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:30
Antalya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
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572 Sokak'ta yaşayan Kırgızistan uyruklu Salıma Omarova'yı (52) yatağında hareketsiz gören kocası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Omarova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 


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