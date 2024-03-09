Antalya'da iş cinayeti... Çatıdan düşen işçi öldü!
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye götürdü.
Yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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