Antalya'da iş cinayeti... Çatıdan düşen işçi öldü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 23:06
Antalya'da iş cinayeti... Çatıdan düşen işçi öldü!
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Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye götürdü.

Yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

 

 

 


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