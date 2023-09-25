Antalya'da yamaç paraşütü kazası: Ağaçlık alana düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle ağaçlık alana düşen Belarus uyruklu D.S. isimli kadın hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:21
Antalya'da yamaç paraşütü kazası: Ağaçlık alana düşerek hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 800 metrelik Yassıtepe'de yamaç paraşütü pilotu A.Ş., Belarus uyruklu D.S. isimli kadın ile yamaç paraşütüyle ikili uçuş yapmak için atlayış yaptı.

 Havada süzülen paraşüt, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde D.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan paraşüt pilotu ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

D.S.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 


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