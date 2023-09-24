Fethiye’de yamaç paraşütü ağaca dolanan turist kurtarıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bin 700 metre yükseklikten atlayan ve yamaç paraşütü ağaca dolanan Rus uyruklu pilot, UMKE tarafından kurtarıldı.
Olay, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Babadağ’a çıkan Rusya vatandaşı yamaç paraşütü pilotu Viktor S. hazırlıkların ardından bin 700 metre pistinden uçuş yaptı.
PİLOT AĞACA ASILI KALDI
Kalkıştan kısa süre sonra alçalan Rus pilotun paraşütü ağaca dolandı. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Rus pilotu asılı kaldığı ağaçtan kurtardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ekiplerin desteğiyle kurtarılan Viktor S.’nin olayda yaralanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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