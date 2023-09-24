Fethiye’de yamaç paraşütü ağaca dolanan turist kurtarıldı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 18:32

Güncelleme: 24.09.2023 - 20:25

Olay, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Babadağ’a çıkan Rusya vatandaşı yamaç paraşütü pilotu Viktor S. hazırlıkların ardından bin 700 metre pistinden uçuş yaptı.

PİLOT AĞACA ASILI KALDI

Kalkıştan kısa süre sonra alçalan Rus pilotun paraşütü ağaca dolandı. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Rus pilotu asılı kaldığı ağaçtan kurtardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekiplerin desteğiyle kurtarılan Viktor S.’nin olayda yaralanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.