Antalya'da yüzlerce denizanası kıyıya vurdu

Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:54

Güncelleme: 06.04.2024 - 10:54

Konyaaltı ve Serik ilçesi sahillerinde sabah saatlerinde çok sayıda denizanası görüldü. Dalga ve rüzgar nedeniyle kıyıya kadar sürüklenen denizanalarını görenler, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi.

Belediyeden gelen uzman görevliler yaptıkları incelemede, körfezden geçen denizanalarının akıntı ve rüzgarın da etkisiyle kıyıya kadar gelip sahile vurduklarını tespit etti. Örnekleri de alınan denizanaları belediye görevlileri tarafından toplandı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da Lübnan kıyılarındaki kirlilik nedeniyle o bölgede çoğalan denizanalarının her yıl Akdeniz açıklarından göç ettiğini söyledi.

"DOKUNULMADIĞI SÜRECE ZARARLI DEĞİLDİR"

Göç sırasında akıntı ve kuvvetli rüzgarında da etkisiyle denizanalarının bir bölümünün Antalya Körfezi içine girdiğini ve kıyılara kadar yaklaştığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Denizanaları dokunulmadığı sürece hiçbir şekilde zararlı değildir. Baş kısımları değil de alttaki uzantılarına dokunulduğunda, ciltte kaşıntı ve benzeri bir durum gözleniyor. Korkulacak bir durum yok. Deniz sezonu açılmadan denizanalarının da geçişi tamamlanmış olacak" diye konuştu.