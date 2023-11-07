İzmir'de denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu

Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:55

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:05

İzmir'de geçen günlerde yaşanan sağanak yağış ve fırtınanın ardından, İzmir'in Foça plajlarında denizanası istilası yaşandı.

Yaz mevsiminde yaşanan ve tatilcilere zor anlar yaşatan istilaya yenisi eklenirken irili ufaklı yüzlerce denizanası plajlara vurdu.

Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu denizanalarını gören yurttaşlar tedirgin oldu.

Sadece kıyıda değil, deniz üzerinde de denizanalarının olduğu görüldü.