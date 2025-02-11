Antalya'daki küfür cinayeti davasında flaş gelişme!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:18

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:18

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde 11 Eylül 2024 tarihinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Deniz Teker (31), Abdullah Çabuk, H.D., S.T. ve Hamit K., Masa Dağı mevkiinde araçta içki içtikten sonra evlerine gitmeye karar verdi. Bir süre sonra ayrılan gruptakiler, küfürleşme iddiasıyla Deniz Teker'in evinin önünde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışmada Deniz Teker, Hamit K.'yi kolundan, Abdullah Çabuk'u ise göğsünden bıçakladı.

Abdullah Çabuk ve Hamit K., S.T. ile birlikte kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Burada tedavi altına alınan Abdullah Çabuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Deniz Teker, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Deniz Teker'in Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada mütalaayı açıklayan savcı, tutuklu sanık Teker hakkında Abdullah Çabuk yönünden 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası, Hamit K. yönünden ise 'kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

"KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Deniz Teker, "Kavgacı bir insan değilim. Bana karşı edilen küfürler vardı. Karşılık vermedim. Yumruk atmaya çalışmadım. Hamit K. sarhoş olduğu için bıçakla saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Deniz Teker hakkında Abdullah Çabuk'a yönelik 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, Teker’in cezasını haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet ve elemin etkisi ile suçu gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 yıla indirdi. Sanık Deniz Teker'e, Hamit K. yönünden ise 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.