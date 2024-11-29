Küfür tartışması cinayete dönüştü
Eskişehir’de araç içinde küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma, cinayetle sonuçlandı. Arkadaşını bıçaklayarak öldüren Enes T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir’in Yeşiltepe Mahallesi’nde araç içinde içki içen iki arkadaş arasında küfürleşme yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Erol Can Kılıç’ı bıçakla yaralayan Enes T., olay yerinden kaçtı ancak kısa süre içinde polis tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Kılıç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan Enes T., yaklaşık 100 metre uzaklıkta Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #eskişehir #Cinayet
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