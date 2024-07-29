Antalya'daki orman yangınında 65 hektar kül oldu

Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:30

Güncelleme: 29.07.2024 - 11:00

Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre, devrilen elektrik direğindeki kabloların temas etmesi ile oluşan kıvılcımdan kaynaklandığı açıklanan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Yangının fark edilmesi sonrası bölgeye hızla kara ve hava ekipleri yönlendirildi. 8 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz, 3 iş makinesi ve 184 personelin katıldığı yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürüldü.

30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yerleşim yerleri ve tarım alanlarının bulunduğu bölgede bulunan 30 ev tahliye edildi. Bölge halkı, ekiplerin yardımıyla hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasında kalan bir kirpi çevredekiler tarafından yanmaktan kurtarılırken, bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bölgede yaşayanlar, alevlerin evlerine yaklaşmasını önlemek için kova ve hortumlarla yangına müdahale etmek için çabaladı. Yangın bölgesinde evleri bulunanların yakınlarına ulaşamayanlar ise olay yerine gelerek, telaşla yakınlarını aradı.

CAN KAYBI YOK

Bölgeye giden Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının ilk belirlemelere göre devrilen elektrik direğinden çıktığını açıkladı. Tedbir amacıyla 30 evin boşaltıldığını aktaran Vali Şahin, yangında ormanın yanı sırada ekili, dikili arazilerin de zarar gördüğünü söyledi.

Gün batımına kadar havadan ve karadan yangın bölgesine sortiler yaparak alevleri söndürmeye çalışan uçak ve helikopterler, havanın kararmasıyla geri çekildi.

Ardından da bölgeye gece görüş özelliğine sahip iki helikopter yönlendirildi. Gece görüş özellikli helikopterler ve kara ekipleri, sabaha kadar alevlerle mücadeleyi sürdürdü. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 65 hektar alanı etkileyen yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü, kontrol altındaki noktalarda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı da belirtildi.