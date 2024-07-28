Antalya'da görmeniz gereken 6 muhteşem plaj

1. KONYAALTI PLAJI

Antalya şehir merkezine en yakın plajlardan biri olan Konyaaltı Plajı, 7 kilometrelik uzunluğu ve mavi bayraklı sularıyla dikkat çeker. Hem yerli halkın hem de turistlerin uğrak noktası olan bu plaj, sunduğu çeşitli olanaklar ve aktivitelerle de ön plana çıkar. Sahil boyunca yer alan kafe ve restoranlarda Akdeniz mutfağının lezzetlerini tadabilir, su sporlarıyla dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz.