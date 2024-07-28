Antalya'da görmeniz gereken 6 muhteşem plaj
Antalya, Türkiye'nin turizm cenneti olarak bilinir ve bu ünvanını büyük ölçüde muhteşem plajlarına borçludur. Akdeniz'in berrak sularıyla buluşan ince kumlu plajları, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. İşte, Antalya'daki en güzel plajlardan bazıları...
1. KONYAALTI PLAJI
Antalya şehir merkezine en yakın plajlardan biri olan Konyaaltı Plajı, 7 kilometrelik uzunluğu ve mavi bayraklı sularıyla dikkat çeker. Hem yerli halkın hem de turistlerin uğrak noktası olan bu plaj, sunduğu çeşitli olanaklar ve aktivitelerle de ön plana çıkar. Sahil boyunca yer alan kafe ve restoranlarda Akdeniz mutfağının lezzetlerini tadabilir, su sporlarıyla dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz.
2. LARA PLAJI
Antalya'nın doğusunda yer alan Lara Plajı, incecik altın rengi kumları ve turkuaz renkli denizi ile ünlüdür. Lüks otellerin ve tatil köylerinin bulunduğu bu bölgede, kaliteli hizmet ve konforlu bir tatil deneyimi yaşamak mümkündür. Lara Plajı, aynı zamanda düzenlenen çeşitli festivaller ve etkinliklerle de tatilinize renk katabilir.
3. KLEOPATRA PLAJI
Alanya'da bulunan Kleopatra Plajı, adını Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan almıştır. Rivayete göre Kleopatra, bu plajda yüzmeyi çok severmiş. Altın sarısı kumları ve berrak sularıyla ünlü olan bu plaj, aynı zamanda doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarıyla da ziyaretçilerini büyüler. Su altı sporları için de ideal olan Kleopatra Plajı, özellikle dalış tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biridir.
4. PATARA PLAJI
Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan Patara Plajı, Türkiye'nin en uzun plajlarından biridir. 18 kilometre uzunluğundaki bu plaj, aynı zamanda Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanıdır. Patara Plajı, doğal ve tarihi güzellikleri ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunar. Antik Patara kenti kalıntıları ve kum tepeleri, bu plajı sadece deniz ve güneşle değil, kültür ve tarihle de buluşturur.
5. ÇIRALI PLAJI
Olimpos Milli Parkı'nın içinde yer alan Çıralı Plajı, hem doğal güzellikleri hem de tarihi kalıntıları ile dikkat çeker. Likya yolunun geçtiği bu bölge, aynı zamanda Olimpos Antik Kenti'ne de ev sahipliği yapar. Çıralı'nın huzur dolu atmosferinde, denizin ve doğanın tadını çıkarabilir, çevredeki tarihi yerleri keşfedebilirsiniz.
6. KAPUTAŞ PLAJI
Kaş ile Kalkan arasında yer alan Kaputaş Plajı, turkuaz rengi denizi ve beyaz kumlarıyla ünlüdür. Doğal bir kanyonun denizle buluştuğu bu plaj, benzersiz manzarasıyla büyüleyici bir güzellik sunar. Dik merdivenlerden inerek ulaşılan Kaputaş Plajı, biraz zahmetli bir yolculuk gerektirse de, varıldığında tüm yorgunluğunuzu unutturacak güzellikte bir plajdır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Türkiye bu organizasyondan çekilmeli'
- Metin Feyzioğlu'nun görevi değişti
- 'Bizden özür dilemesi lazım'
- CHP'den tepki: Sonra neden bu haldeyiz?
- Atatürk'e hakaret tartışması kanla bitti: 1 ölü
- Peşkeş çekilen yerler alınacak
- İBB, SGK borçlarını ödemek için başvuru yaptı
- Emeklilik sisteminde değişiklik: Yasa kalkacak mı?
- Erdoğan'dan Özel'e 'belediye borçları' çıkışı
- Başkentin coğrafi işaretli lezzetinde hasat zamanı geldi