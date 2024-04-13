Antalya'daki teleferik kazasında Söke’ye acı haber
Antalya’da dün meydana gelen teleferik kazasında ölen kişinin Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan Memiş Enes Gümüş (54) olduğu ortaya çıktı.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde, teleferik hattını tutan demir direklerden biri dün saat 18.00 sıralarında yerinden koparak kabinlerden birine çarptı.
Sekiz kişinin içinde bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinin kopması sonucu sekiz kişi metrelerce yüksekten düştü.
Kazada, Söke’nin Bağarası Mahallesi’nde oturan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti.
Aynı kazada, Bağarası Hürriyet Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş’ün de (14) yaralandığı öğrenildi.
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