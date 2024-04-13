Antalya'daki teleferik kazasında Söke’ye acı haber

Antalya’da dün meydana gelen teleferik kazasında ölen kişinin Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan Memiş Enes Gümüş (54) olduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:32
Antalya'daki teleferik kazasında Söke’ye acı haber
Abone Ol google-news

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde, teleferik hattını tutan demir direklerden biri dün saat 18.00 sıralarında yerinden koparak kabinlerden birine çarptı.

Sekiz kişinin içinde bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinin kopması sonucu sekiz kişi metrelerce yüksekten düştü.



Kazada, Söke’nin Bağarası Mahallesi’nde oturan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti.

Aynı kazada, Bağarası Hürriyet Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş’ün de (14) yaralandığı öğrenildi.


Antalya haberleri Teleferik haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 yurttaş hayatını kaybetti

Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 yurttaş hayatını kaybetti
Antalya'daki teleferik faciasının ardından Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!

Antalya'daki teleferik faciasının ardından Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
CHP Genel Başkanı Özel, teleferik kazasının araştırılması için Antalya'ya heyet gönderdi

CHP Genel Başkanı Özel, teleferik kazasının araştırılması için Antalya'ya heyet gönderdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler

MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler
İSKİ paylaştı: İstanbul bu yaz susuzluk yaşayacak mı? İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…

İSKİ paylaştı: İstanbul bu yaz susuzluk yaşayacak mı? İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…
Milas’ta dehşet... Ortalık savaş alanına döndü: Yerde yatan kişiye kurşun yağmuru!

Milas’ta dehşet... Ortalık savaş alanına döndü: Yerde yatan kişiye kurşun yağmuru!
İsrail Gazze’de TRT Arabi ekibine saldırdı

İsrail Gazze’de TRT Arabi ekibine saldırdı
İGA, CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandıracak

İGA, CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandıracak
Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Antalya'daki teleferik faciasının ardından Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!

Antalya'daki teleferik faciasının ardından Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
Bayram tatilinde 112’ye 10 bin 456 kaza ihbarı geldi

Bayram tatilinde 112’ye 10 bin 456 kaza ihbarı geldi