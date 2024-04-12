Antalya'daki teleferik kazasının ardından Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!

Antalya'da 1 kişinin ölümüne 2'si çocuk 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasında 25 kabinde bulunan 184 yurttaşın kurtarılması çalışması devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 21:08
Antalya'daki teleferik kazasının ardından Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
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Kurtarma çalışmaları için Bursa'dan ve Aydın'dan gece görüşüne sahip helikopter bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada tüm birimlerin kalan 2 yaralı ve kabinlerdeki yurttaşları kurtarmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

184 YURTTAŞ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Antalya Valiliği'nin olayın ardından kriz masasını hızla oluşturduğunu söyleyen Başkan Böcek, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün saat 17.30’da meydana gelen talihsiz kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 6 yaralımız var, 3’ü ağır 3’ü normal yaralı. Sağlık ekiplerimiz çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Antalya Valiliğimiz başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Kurtarma Ekibimiz, UMKE çalışmalar gerçekleştiriyor.

İç İşleri Bakanımız Ali Yerlikaya aradı, Bursa ve Aydın’dan gece görüşlü helikopterlerimiz geliyor. Turizm merkezindeki arkadaşlarımızla elbirliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an da 25 kabinde 184 vatandaşımız var, İnşallah onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Tahliyesi ipli sistemlerle ve gece görüşlü helikopterlerle gerçekleşiyor. Teleferiktekilerin tahliyesi hızla devam ediyor, İnşallah onları da en yakın zamanda kurtarmaya çalışacağız." 

Kazada 54 yaşındaki ölen Memiş Gümüş isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken ,Özlem Ş. Kaan A. Fatih G., Keziban G.,Memiş G. Lütfullanh G ve Herdem Eyüpoğlu yaralandı.


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