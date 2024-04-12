Antalya’da teleferik kabini düştü, seferlere ara verildi

Antalya’da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Ekipler kabine ulaşmaya çalışırken, yaralılar olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 18:51
Antalya’da teleferik kabini düştü, seferlere ara verildi
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Antalya’nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.

Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.


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