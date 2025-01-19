Antalya’dan Cumhuriyet Gazetesi'ne ödül

Yayınlanma: 19.01.2025 - 12:04

Güncelleme: 19.01.2025 - 12:04

ANSİAD Başkanı Ercan Özbek'in ev sahipliğinde gerçekleşen ANSİAD Geleneksel Ödül Töreni, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu'nun da katılımıyla kent merkezinde bir otelde gerçekleştirildi.

Sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı törende, ANSİAD'ın 35 yıllık geçmişine dair detaylar paylaşıldı.

ANSİAD başkanı Ercan Özbek yaptığı konuşmada, derneğin Atatürk ilkelerine bağlılığını vurgulayarak, “35 yıl önce bir avuç iş insanının Antalya'yı daha ileri taşımak için kurduğu ANSİAD, bugün güçlü bir sivil toplum hareketi olarak yoluna devam etmektedir. Derneğimiz, girişimcilik, inovasyon, yapay zeka, iklim değişikliği ve Antalya'nın sorunları gibi alanlarda çalışmalar yürütmeye devam etmektedir" dedi.

CUMHURİYET GAZETESİ’NE YILIN MEDYA ÖDÜLÜ

Bu yıl gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, Yılın Başarılı İş İnsanı Ödülü Akant Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Sarper Dermut olurken, Yılın Sanat Ödülü Belek Üniversitesi Öğretim Üyesi ve heykeltıraş Cem Güney Çevikbaş ve gitarist Ebru Beş'e takdim edildi.

Yılın Medya Ödülü'nün sahibi ise 'Antalya'nın başı sera atığıyla dertte' başlıklı haberi ile Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ece Güneş oldu.

Ödülünü Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’dan alan Ece Güneş, ANSİAD’a her yıl medya alanında düzenlediği yarışma ile yerel basının motivasyonunu artırdığı, bu yıl çevre ile ilgili bir haberin ödüle layık görülmesi nedeniyle de gösterilen duyarlılığa teşekkür etti.

Güneş, konuşmasında Cumhuriyet Gazetesi Antalya Temsilcisi Ahmet Oruçoğlu’na da sağladığı bir gazetecinin ihtiyaç duyduğu özgür çalışma ortamı nedeniyle teşekkür etti.

Ödül töreninin ardından ANSİAD 35. yıl pastası kesildi. Tören, dans gösterileri, toplu fotoğraf çekimi ve kokteylin ardından sona erdi.