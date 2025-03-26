Antalyalılar, "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti

Yayınlanma: 26.03.2025 - 00:46

Güncelleme: 26.03.2025 - 00:46

Antalyalıların CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı’nın çağrısıyla bir araya geldiği Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda “Hak, hukuk, adalet”, “Direne direne kazanacağız” ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın yanı sıra CHP ilçe başkanlarının yer aldığı mitingde çok sayıda demokratik kitle örgütünün temsilcisi de yer aldı.

Kent meydanında konuşan Başkan Uysal, usta şair Nazım Hikmet Ran’ın dizeleriyle başladığı konuşmasında kalabalığa, “Yağma yok. Bu ülkenin sahibi var” sözleriyle seslendi. Uysal, şunları söyledi:

“SİZİN MEŞREBİNİZ DARBECİ BİR MEŞREP''

“Siz, o ülkenin demokrasi trenine bugün biner yarın inersiniz. Sizin meşrebiniz belli. Sizin meşrebiniz demokrasiye inanan bir meşrep değil. Darbeci bir meşrep. İnançları siyasallaştıranlar dünyada nerede iktidara gelse otoriter rejim kuruyor. Herhangi bir yere demokrasi getirdiniz de bizim mi haberimiz yok. Onu bunu darbecilikle, suçluyorsunuz. Ama bütün hayatınız darbecilik, otoriterizm, diktatörleşme, merkeziyetçilik. Bütün hayatınız böyle. Türkiye'nin demokrasi trenine binersiniz. Ama canınız istediğinde o treni durdurup inemezsiniz. Çünkü o trenin makinisti Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Olsa olsa kendinizi aşağı atarsınız. Atın kendinizi, aşağı atın.”

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran ise ön seçimde 138 bin ilçe sakininin Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması için oy verdiğini söyledi. Kıran, “Bu iktidarı eninde sonunda hep birlikte göndereceğiz. Evlerine göndereceğiz. Yeniden Cumhuriyet'in yeniden halkın iktidarını kuracağız. O günler yakındır” dedi.

Mitingde gençler adına söz alan Esma Çağlar ise şöyle konuştu:

"FİKRİNİ SÖYLEYEN KORKUTULUYOR''

“Bizim kuşağımız sadece kitaplardan değil, bizzat yaşayarak öğrendi adaletsizliği. İşsiziz, okuyoruz, emek veriyoruz ama mezun alınca iş bulamıyoruz. Barınamıyoruz, kiralar uçtu. Gençler parklarda sabahlıyor. Hakkımızı arayamıyoruz. Adalet terazisi güçlüden yana. Fakirin, öğrencinin, emekçinin yanında değil. Özgür değiliz. Fikrini söyleyen korkutuluyor. Hakkını savunan yargılanıyor. Sokakta yürüyen hiçbir kadın artık güvende değil. Ama biz gençler umutsuz değiliz. Çünkü biz Atatürk gençleriyiz.”