Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.
Sabah, Akdağ'ın beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaşan mahalle sakinleri, güzel görüntüyü cep telefonları ile kaydetti.
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