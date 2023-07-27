Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını dördüncü gününde!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:15

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:15

Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları dördüncü günde de devam ediyor. Bölgeye karadan ulaşımda zorluk yaşanıyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekiplerin Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Gece boyu süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

ÇALIŞMALAR GECE DE SÜRDÜRÜLDÜ

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede gece, 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahale gerçekleştirildi. Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.