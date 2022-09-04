Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki kazılarda sona yaklaşıldı
Antalya'nın simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde yapılan kazılarda falezlerden denize inen merdiven basamakları buluntusuna rastlandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ndeki kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen, uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarında, Hıdırlık Kulesi'nin güney kısmında falezlerden denize inen merdiven basamakları buluntusuna ulaşıldı.
Kazı çalışmalarında sona gelinen bölgede, detay çalışmalarının da tamamlanmasıyla çevre düzenlemesine geçilecek. Öte yandan, kazı çalışmalarında şu ana kadar 1927'de yapılmış buz fabrikasının makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel, su kanalları ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Hamam kalıntısı olduğu tahmin edilen alanda ısıtma sistemi ve kanal kalıntıları bulundu.
Detay çalışmalarında geometrik desenli taban mozaikleri ile balıksırtı pişmiş toprak yer döşemesine ulaşıldı. Hıdırlık Kulesi'nin kuzey kısmında yürütülen arkeolojik kazılarda ise kale suru kalıntıları ortaya çıkarıldı.
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