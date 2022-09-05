'Kız Kulesi Restorasyonu' projesinde yer alan mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Cumhuriyet'e konuştu: Özüne saygı duyulacak

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Üsküdar’da kentin silüetindeki görsel etkisi en güçlü yapılardan olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Eylül 2021’de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve brandayla çevrilen Kız Kulesi’nin son halini bir yurttaş görüntüledi. Kulenin üst kısmının olmaması ve arka tarafının görünmesi yurttaşlarda kaygı yarattı. Kız Kulesi’nin restorasyonuyla ilgili oluşan soru işaretinin temelinde ise Türkiye’de yapılan restorasyon çalışmaları sırasında eserlerin tarihi dokusunun bozulması yer alıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kulenin aslına uygun bir şekilde restore edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise yaptığı açıklamada, “Kız Kulesi restorasyonunda son derece değerli hocalarımız yer alıyor. Binaya yük getiren betonarme bir teras vardı sanırım o kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.

ÖZÜNE SAYGI DUYULACAK

Kız Kulesi’nin restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Ahunbay, “1944’te yaşanan bir yangından sonra kulenin üst kısmı betonarme olarak yeniden yapılmış. Kız Kulesi, lodoslara açık ve deniz kenarında rutubetli bir yer. 1944’ten beri kullanılan betonarmenin içerisindeki demirler paslanmış ve depreme dayanıklılığını yitirmişti” diye konuştu.

(Prof. Dr. Zeynep Ahunbay)

Restorasyon sırasında tarihe saygı duyulduğunun altını çizen Ahunbay, “Yangından sonra yapılan restorasyon belgeleme olmadan, kendi malzemesiyle yapılmadan olmuş. Şu an yapılan restorasyonla kule, II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek. Proje kapsamında o döneme saygı göstererek kulenin yenilenmesine karar verildi. Dolayısıyla balkon ve kubbe ahşaptan yapılacak” dedi.

İHALE YİNE YANDAŞA

Kız Kulesi’nin raporlarına göre restorasyon IRAS Yapı tarafından gerçekleştiriliyor. Daha önce Ayasofya’nın tuvaletlerinin yenilenmesi de IRAS Yapı tarafından yapıldı. Şirket hissedarlarının arasında ise AKP Üsküdar İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu ve akrabası Muhammet Fatih Sarıoğlu yer alıyordu. Daha önce ortaklıklarının ortaya çıkmasının ardından Muhammet Emin Sarıoğlu ortaklıktan ayrılmıştı.

‘ELEKTRİKLER KESİLDİ’ İDDİASI

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir gönderide, Kız Kulesi çalışmaları sırasında sokaktan alınan elektrik nedeniyle en az 10 binanın elektriksiz kaldığı iddia edildi. Paylaşımda, “Harem Caddesi’nden elektrik çekme izni alamayan inşaat firması, oturduğumuz sokaktaki metruk konağın elektrik sisteminden çekti ve biz dahil 10-12 bina dört gün elektriksiz kaldı. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş’yi (AYEDAŞ), defalarca aradığımızda ise bölgede kesinti veya arıza olduğuna ilişkin bilgilerinin olmadığını söyledi” ifadelerine yer verildi.