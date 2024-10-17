Antalya’nın ücretsiz plajları tehdit altında: Muratpaşa Belediyesi'ne suç duyurusu

Yayınlanma: 17.10.2024 - 15:37

Güncelleme: 17.10.2024 - 15:37

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, temmuz ayında aralarında Muratpaşa Belediyesi’nin her birinde mavi bayrak dalgalanan ve ücretsiz plajları Erdal İnönü, İnciraltı, Konserve, Erenkuş, Mobil’in bulunduğu 12 plaj hakkında ‘kaçak’ kararı verdi.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Bakanlık, her gün binlerce kişinin kullandığı plajların yıkılmasını isterken Cumhuriyet Başsavcılığı’na belediye bürokratları hakkında da Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefetten suç duyurusunda bulundu. Belediye bürokratları ifade vermek üzere Demircikara Polis Merkezi’ne çağrıldı.

İNSANINA YABANCILAŞMIŞ KAMU YÖNETİMİ

Belediye Başkanı Ümit Uysal ise bu durumu, uzun süredir görevde olan bürokrasinin halka nasıl yabancılaştığının ve yozlaştığının bir göstergesi olarak nitelendirdi. Uysal, “Kendi halkına yabancılaşmış, kendi halkıyla mücadele eden, kamu yararını hiç umursamayan bir bürokrasi ve kamu yönetimiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Uysal, Muratpaşa Belediyesi tarafından işletilen plajların, Antalya'nın turizm başkenti kimliğine büyük katkı sağladığını belirterek, “Bu plajlar sadece halkın değil, aynı zamanda Antalya turizminin de göz bebeği. Binlerce insanın ücretsiz yararlandığı bu plajlar, belediyemizin işletmeleriyle, arkasında yer alan butik otellerle bir turizm destinasyonu haline geldi” diye konuştu.

KREDİ KARTI KESİNTİSİNDEN FARKI YOK

Uysal, temmuz ayında başlayan ve şimdi belediye bürokratlarının ifadeye çağrılmasıyla devam eden sürecin aslında Savunma Sanayii Destekleme Fonu için kredi kartlarında 750 lira kesinti yapılmak istenmesinden bir farkı olmadığını savundu.

Başkan Uysal, “Kendi insanına, yabancılaşmış, kendi halkıyla mücadele eden bir bürokrasi ve kamu yönetimi var. Suçumuz ücretsiz plaj açmaksa cezamıza razıyız” dedi.

BAMBUS PLAJINDA DURUM DEĞİŞMEZ

Başkan Uysal, ayrıca Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin belediyenin yine ücretsiz olarak halka açtığı Bambus Plajı hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatarak, “Bu kararın hukuki olarak bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum. Çünkü söz konusu alanda en büyük hissedar belediyemiz” dedi.