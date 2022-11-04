'Antalya'ya gidiyorum' diye evden çıkmıştı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi
Kocaeli'de 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Şahin Gökmen'den acı haber geldi. Ürdün Başkonsolosluğu'ndan Gökmen'in ailesine gönderilen mesajda, Şahin Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Ailesi, Şahin Gökmen'den bir süredir haber alamadı.
Gökmen'e ulaşmaya çalışan aile, dün Ürdün Konsolosluğu'ndan gelen bir mesajla yıkıldı.
Konsolosluk mesajında, Şahin Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Mesajda, Gökmen'in cenazesinin gönderilmesi için de işlemlerin ilerleyen günlerde başlayacağı ifade edildi.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız
- Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası