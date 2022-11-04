'Antalya'ya gidiyorum' diye evden çıkmıştı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi

Kocaeli'de 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Şahin Gökmen'den acı haber geldi. Ürdün Başkonsolosluğu'ndan Gökmen'in ailesine gönderilen mesajda, Şahin Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

İHA
04 Kasım 2022 Cuma, 12:39
'Antalya'ya gidiyorum' diye evden çıkmıştı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Ailesi, Şahin Gökmen'den bir süredir haber alamadı.

Gökmen'e ulaşmaya çalışan aile, dün Ürdün Konsolosluğu'ndan gelen bir mesajla yıkıldı.

Konsolosluk mesajında, Şahin Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Mesajda, Gökmen'in cenazesinin gönderilmesi için de işlemlerin ilerleyen günlerde başlayacağı ifade edildi. 


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