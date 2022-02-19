Antibiyotik kullanımı ve beslenme ilişkisi nasıl olmalı?

19 Şubat 2022 Cumartesi, 12:07

Antibiyotik kullanımı sırasında doğru gıda takviyeleri büyük önem taşımaktadır. Bir hastalığın önlenmesinde ve zararlarının azaltılması için antibiyotik kullanılmaktadır. Beslenme şekli antibiyotik kullanımı sonrasında önemlidir. İlaç alımından sonra belirli bir süre besin alınmaması herkes tarafından bilinen ve uygulanan bir eylemdir. Doğru ve etkili beslenme ile ilaç kullanım oranları dengede tutulmalıdır.

Antibiyotik kullanırken hangi besinler tüketilmemelidir?

Antibiyotik kullanımı ve beslenme ilişkisi üzerinde doğru ve dengeli beslenme önemlidir. Sadece bir ilaç kullanımı bir hastalığın giderilmesinde etkisini sınırlamaktadır. İlaç alımı sonrasında vücut bağışıklığını korumak için sağlıklı ve faydalı ürünlerin tüketilmesi gerekmektedir. İlaç alımı sırasında birlikte tüketilmemesi önerilen ürünler aşağıda verilmiştir:

· Süt ve süt ürünleri

· Greyfurt, limon

· Demir desteği içeren ürünler, kahve, çikolata, sarı kantaron gibi ürünlerden uzak durulması gerekiyor.

İlaç ile birlikte tüketimleri sırasında vücuda zarar verebilmektedir. Bazı yiyeceklerini ilaç alımı sırasında ve hemen sonrasında tüketiminin antibiyotiklerin etkisini azalttıkları söylenmektedir. Yapılan araştırmalar antibiyotik kullanımı sırasında yenilecek ürünlere dikkat edilmesi konusunda kişileri uyarmaktadır.

Antibiyotik kullanımı ve tüketilmesi gereken besinler

Antibiyotik ve beslenme ilişkisi kişi sağlığı üzerinde etkili olmaktadır. Doğru miktarda ilaç kullanımı kişileri hastalıkların verdikleri zararlı etkilere karşı korumaktadır. İlaç alımları doktor kontrolünde olmalıdır. Doktorun tavsiye etmediği durumlarda kişiler antibiyotik alımı yapmamalıdır. Sağlıklı bir beslenme şekli oluşturarak vücut direnci artırılmalıdır. Prebiyotik içeren besinler tüketilmelidir. Yoğurt, kefir, tarhana ve turşu gibi ürünler tercih edilmelidir. Bu ürünler fermente besinler olarak adlandırılmaktadır. Antibiyotik alımı ile değişen vücut direnci üzerinde etkili olmaktadır. Meyve ve sebze tüketimine de ağırlık verilmelidir. Kişiler hastalıklardan korunmak için sadece ilaç alımını yeterli görmemelidir. Vücut direnci ve bağışıklığı besinlerle desteklenmediği sürece kişileri hastalıklara karşı pek fazla koruyamayacaktır.

Antibiyotik kullanımı ve beslenme üzerine dikkat edilecekler

Antibiyotik kullanımında beslenme büyük rol oynamaktadır. Kişilerin bağışıklık sistemleri bir hastalık karşısında vücut içerisinde yeterli mineral ve vitamin olmaması durumlarında mikroplara maruz kalabilmektedir. Ağır hastalık geçirmemek için alınan antibiyotikler tek başına yeterli olmamaktadır. Dengeli ve düzenli bir beslenme şekli oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Hazır işlenmiş gıdalardan hastalık ve sonrasında uzak durulmalıdır. Doğal içerikli besinler tüketilmelidir. Antibiyotik ile beslenme şekli arasında bir denge sağlanmalıdır. Kişiler ilaç alımı sırasında bol su tüketimini de ihmal etmemelidir. Su vücut içerisinde biriken toksinlerin atılmasını sağlamaktadır. Meyve ve sebze tüketimi oranı artırılmalıdır. Aşırı doz ilaç alımı ve gün içerisinde sadece ilaç alımı kişiye ciddi zarar verebilmektedir.

Antibiyotik kullanımı ile beslenmenin önemi

Antibiyotik kullanımı kişi vücutlarında oluşan hastalıkların önlenmesinde doktorlar tarafından tavsiye edilerek verilmektedir. Beslenme düzeni olmayan kişilerin hastalığa yakalanma oranları yüksektir. İlaç alımı ve beslenme üzerine bir ilişkinin düzenli bir beslenme şeklinin oluşturulması ile sağlanması gerekmektedir. Antibiyotikler bakteriyel olarak oluşan enfeksiyon türlerinin giderilmesinde etkili olan ilaçlardır. İlaç kullanımı sırasında kişiler mineral ve vitamin yönünden zengin olan yiyecekleri mutlaka tüketmelidir. Vücut direncinin artması için bu tür ürünlerin her gün düzenli olarak yenilmesi gerekmektedir.