Antik çağların ekonomisi Karia'da konuşulacak

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:51

13. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu 2 - 3 Eylül'de Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleşecek. Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Mimarlar Odası Milas Temsilciliği, Muğla Ticaret Borsası. İzmir Milaslılar ve Milas'ı Sevenler Derneği ve İMİ Eğitim Kurumları A.Ş.'nin yanısıra bazı kişisel destek ve katkılarla yapılacak sempozyum gazeteci Olcay Akdeniz tarafından düzenlenecek. Sempozyumun ana teması "Karia'da ekonomi ve ticaret" olarak belirlendi.

Sempozyum, dünyada sualtı arkeolojisinin kurucusu olan, Türkiye'de sualtı arkeolojisine çok önemli katkıları olan ve geçen yıl yaşamını yitiren ABD'li Prof. George Bass'ın anısına ve onun yakın çalışma arkadaşlarından Dr. Cemal Pulak'ın onuruna organize edilecek. Sempozyumda Türkiye'nin yanısıra İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya, ABD ve Mısır'dan 32 katılımcı sunumlar yapacaklar. Daha önce yapılan 12. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumlarına toplam 15 ülkeden katılımcılar gelmiş ve Karia arkeolojisi hakkında çeşitli bildiriler sunmuşlardı.

ANTİK ÇAĞLARIN TÜM EKONOMİ VE TİCARET YAPISI KONUŞULACAK

Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu'nda yapılacak sunum konuları arasında "Uluburun batığı ve Doğu Akdeniz ticareti", "Karia'da eskiçağda kırsal nüfus ve zeytinyağı üretiminin geleneksel geçim kaynağı olarak değeri", "Batı ve Küçük Asya'da geç tunç çağı ekonomisi", "Karia tapınaklarının ekonomisi ve Karia'nın eskiçağ ticaret hayatına katkıları, "Knidos Helenistik dönem ve Roma ince seramik üretimi ve ihracatı", "Karia'dan Roma'ya mermer ticareti", "M. Ö. 5. ve 4. Yüzyıllarda İasos ve Atina arasında Attika çanak, çömlek ticareti", "Mezar buluntuları ışığında Stratonikeia'nın Mısır ile ticari ilişkileri" gibi konular dikkat çekiyor.

Sempozyum, 2 Eylül Cuma günü, Milas'ta Milashan Otel'de saat 10.00'da başlayacak ve 3 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de yapılacak plaket töreni ile sona erecek.