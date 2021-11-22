AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Öğrenciler Anadolu Üniversitesi’nin (AÖF) bu yılki sınavları için bekleyişi sürdürüyor. Açık öğretim öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin güz dönemi ara sınavının giriş yerlerini merak ediyor. Peki 2021 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte AÖF açık öğretim vizeleri tarihi...
Anadolu Üniversitesi’nin bu yılki AÖF sınavları için geri sayım devam ediyor. Açık öğretimliler, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin güz dönemi ara sınavına kısa bir süre sonra katılım sağlayacak.
Sınavlar 27 Kasım ve 28 Kasım'da yapılacak. Sınav öncesi en merak edilen konulardan biri de AÖF sınav giriş yerleri.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurusu yapılacaktır. Takipte kalınız" açıklaması yapıldı.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
AÖF sınavları geçen yıl salgın nedeniyle online olarak yapıldı. Bu yıl ise AÖF güz sınavlarının nasıl uygulanacağı henüz belli olmadı. Anadolu Üniversitesi'nden açıklama bekleniyor.
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