Adalet Bakanlığı'ndan sınav sisteminde değişiklik

17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:30

Adalet Bakanlığı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmeliğe göre; eski yönetmeliğin 39. maddesinde bulunan, “Sınav, Bakanlık tarafından belirlenen arabulucu ihtiyaç sayısına göre yapılır” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin 45. maddesindeki “Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır” şeklindeki hüküm, şu şekilde değiştirildi:

“Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Ancak Bakanlıkça, ihtiyaç durumuna göre başarılı sayılacak aday sayısı belirlenebilir. Bu durumda, arabulucu ihtiyaç sayısı sınav ilanında duyurulur.

İhtiyaç sayısının Bakanlıkça belirlenmesi halinde, sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır.”

KALDIRILAN KISIMLAR

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nde yapılan bir diğer değişiklik ile 46. maddenin 2., 3. ve 5. fıkralarında yer alan şu hükümler de yürürlükten kaldırıldı:

“(2) İlgililer, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde Daire Başkanlığı’na yazılı olarak itiraz edebilirler.

(3) Daire Başkanlığı tarafından sınav ile ilgili itirazlar, sınavı yapan kuruma yedi gün içinde bildirilir. İtiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında Daire Başkanlığı’nca yazılı olarak bildirilir.

(5) Sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar, eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde tespit edilmesi hâlinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”