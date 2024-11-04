‘Apaçık bir kadın cinayeti’

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Öktem’in “kasten öldürme” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması geçen hafta İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Serenay Yaman, avukat Bilge Çarpıcı ve avukat Ayşenur Demir katıldı.

Savcı, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması yönünde mütalaada bulundu. Duruşma 19 Aralık’a ertelendi.

Yaman, “Sanık maktulü vurmuş, intihar olduğunun düşünülmesi için maktulün eniştesini aramış; arkadaşından maktulü öldürdüğü için yardım istemiş. Ne intihar ne kaza apaçık kadın cinayeti” dedi.