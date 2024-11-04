‘Apaçık bir kadın cinayeti’
İstanbul Kartal’da nisan ayında estetisyen Selin Yalın, müteahhit Ömer Öktem tarafından öldürüldü. Öktem, olayın ardından Yalın’ın yakınlarını arayıp intihar ettiğini söyledi.
Öktem’in “kasten öldürme” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması geçen hafta İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmaya Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Serenay Yaman, avukat Bilge Çarpıcı ve avukat Ayşenur Demir katıldı.
Savcı, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması yönünde mütalaada bulundu. Duruşma 19 Aralık’a ertelendi.
Yaman, “Sanık maktulü vurmuş, intihar olduğunun düşünülmesi için maktulün eniştesini aramış; arkadaşından maktulü öldürdüğü için yardım istemiş. Ne intihar ne kaza apaçık kadın cinayeti” dedi.
Etiketler: #İstanbul #kadın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
- Mansur Yavaş'tan 'Ebru Gündeş' konseri açıklaması
- Yaralı sayısı yükseliyor!
- Polis memuru şehit oldu!
- Gazetecilere 'Yenidoğan çetesi' operasyonu
- Avukat İrem Çiçek'e tutuklama talebi
- Tacizi protesto etmek için soyundu!
- Dev maçta kazanan Fenerbahçe!
- Maltepe'de polis barikatı aşıldı
- AKP'deki 'Atatürkçü'lerin oranı MHP'yi geçti