‘Apaçık bir kadın cinayeti’

İstanbul Kartal’da nisan ayında estetisyen Selin Yalın, müteahhit Ömer Öktem tarafından öldürüldü. Öktem, olayın ardından Yalın’ın yakınlarını arayıp intihar ettiğini söyledi.

‘Apaçık bir kadın cinayeti’
Abone Ol google-news
Rengin Temoçin
Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Öktem’in “kasten öldürme” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması geçen hafta İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Duruşmaya Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Serenay Yaman, avukat Bilge Çarpıcı ve avukat Ayşenur Demir katıldı. 

Savcı, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması yönünde mütalaada bulundu. Duruşma 19 Aralık’a ertelendi. 

Yaman, “Sanık maktulü vurmuş, intihar olduğunun düşünülmesi için maktulün eniştesini aramış; arkadaşından maktulü öldürdüğü için yardım istemiş. Ne intihar ne kaza apaçık kadın cinayeti” dedi.


Etiketler: #İstanbul #kadın cinayeti

İlgili Haberler

Pendik’te kadın cinayeti: Kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Pendik’te kadın cinayeti: Kuzenini bıçaklayarak öldürdü
Samsun'da kadın cinayeti: Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü

Samsun'da kadın cinayeti: Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü
Diyarbakır'da kadın cinayeti: Önce kovaladı, sonra katletti!

Diyarbakır'da kadın cinayeti: Önce kovaladı, sonra katletti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler