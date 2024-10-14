Samsun'da kadın cinayeti: Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü

Samsun’da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da kadın cinayeti: Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:39

Olay, Samsun’un Vezirköprü Taşkale Mahallesi Adnan Uluışık Caddesi Engelli Parkı’nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Hüriye Özkan, parkta bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulundu.

Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #kadın cinayetleri #Samsun

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