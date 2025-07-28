Apartman dairesine kaçak göçmen operasyonu: 29 gözaltı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Nişancıpaşa Mahallesi Mahmutağa Çıkmaz Sokak üzerindeki dört katlı apartmanda arama yaptı.

1 DAİREDEN 26 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Yapılan aramada, apartmanın giriş katındaki dairede, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının da bulunduğu 25 Irak, 1 Suriye uyruklu 26 kaçak göçmen ile 1 Türk yakalandı.

Göçmenlerle birlikte biri Filistinli 2 kişi de organizatör suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile toplam 29 kişi Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.